Die Klimasünder geloben Besserung

Wer in einer chinesischen Großstadt lebt, schaut besser auf eine App, die die Luftverschmutzung misst, als auf den Wetterbericht. "Ungesund" hieß es demnach gestern Mittag in Schanghai: Also möglichst wenig Zeit im Freien verbringen oder Atemmaske anlegen.

"Gut" lautete hingegen am Mittwoch der Wert in Peking – geschuldet jedoch nur dem Umstand, dass Millionen Pekinger in einen Zwangsurlaub geschickt und die umliegenden, Treibhausgas-schleudernden Industriebetriebe kurz abgeschaltet wurden: Zumindest an dem Tag, an dem Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Barack Obama gemeinsam ein historisches Klimaschutz-Programm verkündeten, sollte in Peking klare Luft herrschen.

Seite an Seite verkündeten die beiden Staatenlenker in der Großen Halle des Volkes gestern ihren "Meilenstein", an dem Diplomaten seit fast einem Jahr unter größter Geheimhaltung gearbeitet haben: Erstmals stimmt das Reich der Mitte einem solchem Abkommen überhaupt zu. Der weltgrößte Klimasünder verpflichtet sich darin zwar nicht, seine Treibhausgasemissionen zu senken. Er wird aber bis zum Jahr 2030 den Anteil erneuerbarer Energien auf 20 Prozent steigern.

Ein gewaltiger Kraftakt: Denn dafür muss in den kommenden 15 Jahren genauso viel Energie aus neu zu errichtenden Atomkraftwerken, Sonnen- und Windenergieanlagen gewonnen werden, wie China derzeit aus seinen Kohlekraftwerken bezieht – oder wie die USA derzeit insgesamt produzieren. Die Folge: In keinem anderen Land der Welt werden so viele Nuklearreaktoren gebaut wie in China. Peking ist aber auch Weltspitze bei Investitionen in grüne Technologien.