„Das ist ökonomischer Selbstmord“

Guardian

Nick Clegg

Europa

Es war gewissermaßen eine vorauseilende Retourkutsche, die der Vizepremier da servierte. In einem aufsehenerregenden Interview mit demwarntedavor, den britischen Anti-EU-Kurs voranzutreiben: „Wenn wir uns jetzt plötzlich aus dem Unternehmen verabschieden, würde das Jahrhunderte von britischem Engagement und britischer Führungsposition inauf den Kopf stellen.“

Worauf der liberale Pro-Europäer Clegg in diesem Interview anspielt, wird Premier David Cameron voraussichtlich schon in den ersten Wochen des neuen Jahres offiziell machen. In einer Grundsatzrede zur EU will Cameron Großbritanniens neue EU-Strategie vorstellen – und die lautet, auf einen Punkt gebracht: London legt bei der EU-Integration den Rückwärtsgang ein. Über wesentliche Bereiche wie etwa Finanzmarkt oder Arbeitsrecht will man in Zukunft wieder im nationalen Alleingang entscheiden.

Im Gegenzug will man endlich die Reformen in der Eurozone – an der man ohnehin nicht teilnimmt – abnicken. Bisher hatten die Briten diese blockiert und dadurch ein ziemliches Vertrags-Wirrwarr ausgelöst.