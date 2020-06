3 von 200: Zu wenige Österreicher in EU-Top-Jobs

In Brüssel haben die 28 EU-Kommissare ihre Büros bezogen. Von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, beziehen mit ihnen auch die Kabinettsmitarbeiter ihre Räume im riesigen Berlaymont-Gebäude in Brüssel, dem Sitz der EU-Kommission. Diese Mitarbeiter sind Augen und Ohren der Amtsträger, sie müssen über alles Bescheid wissen, was in der EU-Politik war, ist und sein wird. Sie filtern und steuern die Arbeit ihres Kommissars, kurzum: Sie machen Unionspolitik.

Insofern ist es für jedes EU-Mitgliedsland wichtig, möglichst viele Mitarbeiter in den Büros der EU-Kommissare unterzubringen – so hat man Einblick in Abläufe, bleibt am Puls.

Wer im Team ist, entscheiden die Kommissare grundsätzlich selbst. Es dürfen aber nicht mehr als sieben Kabinettsmitglieder sein, und zumindest vier davon müssen aus einem anderen Land sein als der Kommissar. Und: Drei der sieben Mitarbeiter müssen Frauen sein.

Da diese Jobs nicht ausgeschrieben werden, suchen die Kommissare vor allem Menschen, denen sie vertrauen. Außerdem sind Deals zwischen den Mitgliedstaaten üblich. So gibt es die stille Vereinbarung zwischen Berlin und Paris, dass der deutsche Kommissar einen Franzosen zum Vize-Kabinettschef macht – und umgekehrt. Die Deutschen haben mit Martin Selmayr den wichtigsten Posten in der zweiten Reihe bekommen: Selmayr ist Kabinettschef vom neuen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker.