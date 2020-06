EU-Beitritt bleibt ein Grund zum Feiern

Er war von 1986 bis 1995 SP-Finanzminister: „Eine der Hoffnungen, die ich damals hatte, war, dass Österreich etwas stärker in den europäischen Diskurs eingebunden wird. Das Gegenteil ist eingetreten. Erstens gibt es kaum einen europäischen Diskurs und zweitens ist Österreich noch ein Stück provinzieller geworden, als es damals war. Das war eine Fehleinschätzung. Einen Teil der Verantwortung, dass es provinzieller geworden ist, haben sicherlich die handelnden Personen in der Regierung, ein anderer Teil liegt bei der EU selber.

Es gibt die angebliche Aussage von Helmut Kohl, ,so einer wie Delors als Kommissionspräsident passiert uns nicht mehr‘. Das bedeutet, dass man Vertreter in die Kommission geschickt hat, auch Präsidenten, die Gewähr dafür waren, dass heute wieder viel mehr Macht in den Hauptstädten liegt und nicht in Brüssel. In Wirklichkeit besteht kein gesteigertes Interesse an einer Weiterentwicklung Europas. Und ich war zu optimistisch und habe geglaubt, dass die gemeinsame Währung einen Sachzwang entstehen lässt, auch die Politik stärker zu koordinieren. Ich dachte, es muss zu einem Mehr an Europa kommen. Das war eine Fehleinschätzung, dafür müssen wir jetzt zahlen.“