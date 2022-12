100 Jahre danach: Wie sich Tschechien und Slowakei friedlich trennten

Der Jubel der Pressburger auf den Straßen hält sich in engen Grenzen. Obwohl Bands musizieren, will keine Stimmung aufkommen. Unsicherheit hängt in der Luft. Der berühmte Schauspieler Marián Labuda steht im Publikum. Tränen kullern ihm über die Wangen. Er will die Trennung nicht wahrhaben.