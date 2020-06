Aus für Redaktionsgeheimnis?

Die vergangenen Wochen waren nicht die besten für Beatrix Karl: Erst scheiterte ihr Plan, die „Diversion“ bei kleinen Korruptionscausen zu ermöglichen; dann sorgte sie am Mittwoch für weit größere Aufregung. „Das Ministerium rüttelt an den demokratischen Grundpfeilern“, befand Rupert Wolff, Präsident des Rechtsanwaltskammertages, auch die SPÖ war sauer auf die Ressortchefin. Was war passiert?

Karl will den Paragraf 112 der Strafprozess-Ordnung reformieren. Er regelt, wie mit beschlagnahmten Unterlagen ( Hausdurchsuchungen) umzugehen ist. Geht’s nach Wolff, werden die Rechte von Anwälten, Steuerberatern und Redaktionen, kurzum zentrale Bürgerrechte, beschnitten. „Bislang konnte ich bei einer Hausdurchsuchung sagen: ,Ich will, dass alle Unterlagen versiegelt werden’. Dann wanderte alles zu einem Richter und der musste entscheiden, was der Staatsanwalt sehen darf“, sagt Wolff zum KURIER.