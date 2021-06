Auf Schmusekurs mit dem Papst

Mit riesigem Aufwand inszeniert das kommunistische Land jedes Ereignis auf dieser Reise des eigentlich ungeliebten Kirchenoberhauptes. Wie sonst nur bei den Paraden zum 1. Mai oder zu Revolutionsfeiertagen wurden Zehntausende Kubaner in Bussen zu den öffentlichen Messen in Santiago und Havanna angekarrt. 200.000 waren es schließlich, die in Santiago der sanften Kritik des Papstes am Regime lauschen durften. Der rief die Kubaner auf, "eine neue, offene und bessere Gesellschaft anzustreben" und erwähnte zumindest "die Gefangenen und ihre Familien". Ein Treffen mit gerade diesen Familien, wie es sich viele regimekritische Kubaner erhofft hatten, stand aber nicht auf der Agenda des Kirchenoberhauptes.

Denn auch Kubas Kirche, die seit dem Besuch des letzten Papstes vor 14 Jahren mehr Freiheiten genießt, will es sich mit den regierenden Kommunisten nicht verderben. Immerhin hat man sich in jüngster Zeit mehrfach erfolgreich für Freilassungen von politischen Häftlingen eingesetzt.

Als eine Gruppe von Dissidenten in die Kathedrale von Santiago eindrang, um dort dem Papst persönlich eine Liste mit politischen Forderungen zu überreichen, ließ die Kirchenleitung die Polizei in das Gotteshaus, um die unbequemen Gäste abtransportieren zu lassen.

Die Kirche will den Papstbesuch lieber nützen, um ihre eigenen bescheidenen Forderungen durchzusetzen: So wünscht man sich Fernseh­übertragungen von Messen und das Recht, katholische Schulen zu betreiben. Allzu grobe Zwischentöne wurden daher auf dieser Papstreise von beiden Seiten peinlich vermieden. So wurde auch der Demonstrant, der während der Messe in Santiago "Nieder mit dem Kommunismus" brüllte, rasch von der Polizei abgeführt.