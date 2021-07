Archäologen: Skelett von Richard III. gefunden

Britische Archäologen sind nach eigenen Angaben möglicherweise auf die Überreste von König Richard III. gestoßen. Ein bei Ausgrabungen entdecktes Skelett weise Ähnlichkeiten mit dem englischen Monarchen aus dem 15. Jahrhundert aus, wie ihn Zeitgenossen damals beschrieben hätten, teilten die Forscher der Universität Leicester am Mittwoch mit. Ein Labor soll nun die DNA der gut erhaltenen Knochen mit dem Erbgut eines direkten Nachkommen von Richards ältester Schwester Anne von York vergleichen. Das Ergebnis könnte in spätestens zwölf Wochen vorliegen.

Der Fund ist "wirklich bemerkenswert", sagte der Pressechef der Universität, Richard Taylor. Das Skelett weise eine krumme Wirbelsäule auf, was auf schiefe Schultern deuten könnte - genau wie bei Richard III. Eine Pfeilspitze im Rücken sowie Schlagspuren auf dem Schädel könnten laut den Forschern von einer Kriegsverletzung stammen.

Richard III. starb 1485 während der Schlacht von Bosworth. Er soll in einem im 16. Jahrhundert zerstörten Kloster in Leicester bestattet worden sein. An dessen vermutetem Standort, dem heutigen Parkplatz des Stadtrats, begannen die Archäologen vor drei Wochen mit Hilfe von spezieller Radarausrüstung ihre Ausgrabungen.

Dem heutigen Publikum ist Richard III. vor allem als buckliger Bösewicht in Shakespeares gleichnamigem Theaterstück bekannt.