Angela Merkel privat

Lieber spricht sie von ihren geistigen Hobbys, vor allem der klassischen Musik. Dabei steht der urdeutsche Richard Wagner an prominentester Stelle. Merkel und ihr Mann sind sehr gute Kenner seiner Musik. Sie lassen sich manchmal von berühmten Interpreten in schwierigere Werke einführen - ein Promi-Bonus, wie sie ihn sonst kaum nutzt.



An der Eröffnung der Festspiele in Bayreuth, der Weihestätte von und für Wagner, nehmen sie regelmäßig teil. Die Premieren-Fotos von Merkel im Abendkleid und ihrem Mann im Smoking sind Raritäten. Denn auf Staatsbesuche fährt Professor Sauer nur im äußersten Notfall mit und dann oft mit so säuerlicher Miene, dass manche Gastgeber an ihrem "Partnerprogramm" zweifeln. Er ist auch sicherheitsbedingt der einzige und eher seltene Fahrer des familieneigenen VW-Golf.



Ihren offenbar nicht sehr dringenden Bedarf an Nähe zu Kindern deckt die nachwuchslose Merkel nach eigener Aussage bei denen ihrer zwei Geschwister, für die sie "gerne die Tante Angela" ist. Und bei den zwei inzwischen erwachsenen Söhnen aus Sauers erster Ehe. Spektakuläres Familienleben überlässt Merkel, wie so vieles, anderen: Ein deutscher Langzeitkanzler hat wohl auch so genug Herausforderungen im Leben.