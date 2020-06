Amtskirche greift gegen Reformer durch

Der Fall des niederösterreichischen Dechants – dessen Wiederbestellung wegen seiner Mitgliedschaft in der Pfarrer-Initiative scheiterte – sorgte Donnerstag seitens der Erzdiözese Wien für eine seltene Verlautbarung. Michael Prüller, Sprecher der Erzdiözese Wien: „Der Fall Peter Meidinger ist der Einzige in unserer Erzdiözese."

Trotzdem behält es sich Kardinal Christoph Schönborn vor, weiter so zu handeln: „Wenn künftig ein Mitglied der Pfarrer-Initiative zur Ernennung des Dechanten-Amtes vorgeschlagen wird, wird der Erzbischof daher auf eine Distanzierung vom Ungehorsamsaufruf bestehen", hieß es in einer Aussendung.

Auch in der Diözese St. Pölten regiert verhaltene Unruhe. Bischof Klaus Küng betonte, so lange sich Priester an die diözesanen und weltkirchlichen Richtlinien halten, gebe es keine Probleme. Küng warnte aber vor Regelverstößen: „Ich hoffe sehr, dass ich nicht genötigt sein werde, gegen Mitbrüder vorzugehen, die in ihrer Haltung beharren."

Der Linzer Bischof Ludwig Schwarz wird mit allen, die bei der Pfarrer-Initiative unterschrieben haben, Gespräche führen, so die Diözese.