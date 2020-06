Amok-Übung: Justiz entschuldigt sich

Der Präsident des Oberlandesgerichtes Graz, Manfred Scaria, hat sich am Donnerstag für die nicht kommunizierten Amoklaufübung am Dienstag am Bezirksgericht (BG) Klagenfurt - bei der mehrere Mitarbeiter einen Schock erlitten hatten - entschuldigt. Die Übung sei ohne Wissen der vorgesetzten Dienststellen - also dem Landesgericht ( LG) Klagenfurt, dem Oberlandesgericht ( OLG) Graz und dem Justizministerium - durchgeführt worden, erklärte Scaria in einer Aussendung.

Bei der Übung wurde ein Amoklauf im Bezirksgericht dargestellt. Ein fiktives Amoklauf-Opfer - dargestellt von einem Exekutivbeamten - wurde gar per Kopfschuss niedergestreckt. Allerdings waren die Mitarbeiter des Gerichtes nicht informiert. Einige Personen erlitten einen schweren Schock und mussten psychologisch betreut werden.

„Die Feststellung allfälliger Sicherheitsmängel rechtfertigt eine derartige Aktion nicht“, erklärte Scaria und distanzierte sich von der Vorgangsweise. Für die Sicherheit an den Kärntner Bezirksgerichten ist das OLG Graz zuständig, hieß es aus dem Justizministerium auf APA-Anfrage.

Für Freitag war eine Krisensitzung geplant. An dieser werden Landespolizeikommandant Wolfgang Rauchegger, und Vertreter des BG und LG Klagenfurt sowie des OLG Graz und des Justizministeriums teilnehmen. Zweck des Gesprächs sei laut Scaria „aufgetretene Informations- und Kommunikationsprobleme zu erörtern und notwendige Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen“.