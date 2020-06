Amerikas Atomlobby setzt neues AKW durch

Anlagen Derzeit sind an 65 Standorten 104 Reaktoren in Betrieb, 28 wurden in den vergangenen Jahren abgeschaltet. Seit vielen Jahren wird an einem Reaktor in Tennessee gebaut. Etwa 30 Projekte befinden sich in Planung.

Ausbeute Die Atomreaktoren produzieren etwa ein Fünftel des Strombedarfs der USA. Die Regierung ist für den Ausbau und die Modernisierung der AKW. Sie sieht Atomkraft als emissionsfreie Energiequelle und als Chance, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern.