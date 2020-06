"Alphabet-Morde": 78-Jähriger vor Gericht

Jetzt aber sitzt mit Joseph Naso ein 78-jähriger Mann in Haft, der für die grausigen Taten verantwortlich sein könnte. Er wird des Mordes an vier Frauen bezichtigt; vier anderen jedoch als jene in New York. Naso soll in Kalifornien Prostituierte ermordet haben. Ihre Namen: Pamela Parsons, Tracy Trafoya, Roxene Roggasch – und Carmen Colon. Das letzte Mordopfer trägt denselben Namen wie das zehnjährige Mädchen aus New York. Zufall? Der Staatsanwalt glaubt nicht daran.

Auch ein führender Ermittler glaubt nicht an eine Koinzidenz. In Interviews – etwa mit dem britischen Guardian – wurden mehr als grausige Details zu Protokoll gegeben, die einen Einblick in die Psyche des mutmaßlichen Täters geben sollen.

So wird etwa davon erzählt, wie man Naso auf die Schliche kam – hier war es Zufall, bei einer Routinekontrolle der Polizei. Der damals 77-Jährige war auf Bewährung - wegen Ladendiebstahls; die Exekutive durchsuchte Nasos Wohnung deshalb auf Drogen, Waffen, Alkohol. Was sie fand, war ein "Tagebuch des Terrors", wie die Exekutivbeamten das Journal nannten, im dem Naso seine Taten auflistete.

"Mädchen im nördliche Buffalo Woods. Sie war wirklich hübsch. Musste sie zuerst k.o. schlagen", liest sich dort. Oder: "Salina, Mädchen aus Kansas; bin ihm gefolgt und habe es in einem Fred-Astaire-Tanzstudio kennengelernt. Sie war wunderschön. Großartige Beine in Nylons und Stöckelschuhen. Musste sie in meinem Auto in einer kalten Winternacht vergewaltigen. Schneesturm."