Allparteien-Regierung erhitzt

Für Kräuter hat dieser Vorstoß "mit der Hitze zu tun. Wenn man zusammenarbeiten will, ein Teil der Regierung aber für, der andere gegen eine Maßnahme ist, dann ist das der Keim für Auseinandersetzungen, die in kürzester Zeit zum Scheitern der Regierung führen. Es versteht jedes Kind, dass das nicht gehen kann." Mit solch einem Modell würde Pröll nicht "Lösungen erreichen, sondern das Gegenteil", befindet Kräuter. Die Idee sei politisch motiviert: "Am Landeshauptmann nagt noch immer, dass ihn seine Partei nicht als Bundespräsidentschaftskandidat aufgestellt hat."



Im Kanzleramt wird Prölls Anregung trocken kommentiert: "Unser Koalitionspartner ist die Bundes-ÖVP. Von der haben wir diesbezüglich keine Vorschläge gehört."

Die Freiheitlichen sind Prölls Reform-Idee nicht abgeneigt. "Prinzipiell muss man in Zeiten der größten Wirtschafts- und Finanzkrise auch über solche möglichen Konzentrationsregierungen nachdenken. Wir haben dies auch schon in der Vergangenheit vorgeschlagen", sagt FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache.