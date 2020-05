Alles Party in Sölden

Indes versucht sich Rafael mit einem voll beladenen Tablett den Weg durch die tanzende Menschenmenge zu bahnen und dabei nicht mit Heike zusammenzustoßen, die mit „Williams-Birne“ balanciert. „Derzeit fertigen wir täglich an die 800 Partytiger ab, wenn wir den Restaurantbetrieb mitrechnen sind es 1500“, berichtet DJ Satzy, der seit sechs Jahren für die Stimmung im urigen „Philipp“ zuständig ist.

Bis 19 Uhr spielt sich die feuchtfröhliche Sause an der Eisbar im Freien ab, danach geht’s in der Hütte weiter. „Wir waren lange Zeit das einzige Après-Ski-Lokal, wo die Leute mit den Skischuhen getanzt haben.“ Und besonders stolz ist der Tiroler auch auf die „Open-Air-Fußbodenheizung“, mit der das „Philipp“ „als einzige Location im deutschsprachigen Raum“ seit vorigem Jahr aufwarten kann – gespeist aus Solarzellen auf dem Dach.

„Wenn man an den Füßen schwitzt, hat man mehr Durst“, schreit er ins Mikro und saust auf dem Tresen hin und her. Chris, der dahinter steht, lässt sich von seinem Kollegen nicht beirren. Routiniert öffnet er die Bierflaschen oder schenkt Schnäpse aus. „Ich mach das schon viele Jahre, im Sommer am Ballermann in Mallorca. Mich bringt so schnell nichts aus der Ruhe“, berichtet der 28-Jährige und reicht einem Gast ein Tablett mit „Flying Lips“. Das selbst kreierte In-Getränk ist für eine Gruppe Mittzwanziger aus Mannheim bestimmt, die ihren erfolgreichen Skitag begießen. „Wir sind nur wenige Meter neben dem ,Philipps‘ untergebracht. Après-Ski macht immer Spaß, vor allem nach der dritten Runde“, meint Tanja und die Acht lassen ihre Gläser klirren.