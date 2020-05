Alle Hoffnung ruht auf Angela Merkel

In der kommenden Woche reisen die Staats- und Regierungschefs wieder einmal nach Brüssel, um die Europäische Union und den Euro zu retten. Geht es nach dem Chef der Weltbank, Robert Zoellick, gibt es da nur eine Chance: Deutschland muss die politische Führung übernehmen. Nur Bundeskanzlerin Angela Merkel könne Europa aus der Krise führen.

Nun hat Angela Merkel in ihrem politischen Leben alles erreicht, was sie sich vorgenommen hat. Ehemalige politische Rivalen verließen die Politik, wie der hessische Ministerpräsident Roland Koch, oder wurden neutralisiert, wie Christian Wulff, der ihr als angeschlagener Bundespräsident nicht mehr in die Quere kommen wird. Und Frankreichs Staatspräsident Nicholas Sarkozy hat von Merkel gelernt, dass er „nach deutschen Konzepten haushalten muss“, wie der Berater des Präsidenten, Alain Minc, in dieser Woche in einem Interview mit dem Spiegel erzählte.

Aber die politische Architektur Europas nach dem 2. Weltkrieg wurde nach dem Spruch des früheren NATO-Generalsekretärs Lord Ismay entworfen: Die Russen von Europa fernhalten, die Amis einbinden und die Deutschen klein halten. Die deutsch-französische Freundschaft wurde darauf aufgebaut, dass die Franzosen die politische Führung übernehmen, während sich die Deutschen mit ihrer wirtschaftlichen Überlegenheit zufriedengeben. Das funktioniert plötzlich nicht mehr. Sarkozy ist angeschlagen und die Regierungschefs der anderen großen EU-Länder sind erst kurz im Amt.