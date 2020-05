„AKH soll Spitzenmedizin machen“

Immerhin redet die Dame an der Information. Ebene 8C, sagt sie und schickt den Besucher auf die Gynäkologie-Ambulanz ( Sandra W. landete irrtümlich in der Geburtenanmeldung auf Ebene 9). Ebene 8, roter PVC-Boden und Neonlicht. Vor jedem Schalter lange Schlangen. Die einzelnen Wartezonen sind in sechs verschiedene Farben geteilt. Dort sitzen Frauen mit einem Baby im Bauch und dem KURIER in der Hand. AKH: Ärzte-Krieg nach Fehlgeburt steht da zu lesen.

„Man macht sich schon so seine Gedanken, wenn man das in der Zeitung sieht. Aber ich bin mit der Betreuung im AKH sehr zufrieden.“ Reka B. ist 32, Ungarin und seit sieben Jahren in Österreich. Jetzt erwartet sie ihr erstes Kind, das im April zur Welt kommen soll. Da Reka B. an einer Blutgerinnungsstörung leidet und sich täglich zwei Spritzen injizieren muss, wurde sie von ihrer Gynäkologin ins AKH geschickt. „Die Ärzte sollen Spezialisten für Risikoschwangerschaften sein.“

Jeden Tag behandeln diese durchschnittlich 289 Patientinnen und nehmen 37 Frauen stationär auf. Die häufigsten Fälle: bösartige Tumore, Spontangeburten und Kaiserschnitte.