Affäre Entacher: "Das ist Gesetzesbruch"

Neugebauer bringt das komplizierte Juristendeutsch in eine verständlichere Form: "Das heißt, dass ein klassischer Gesetzesbruch vorliegt." Neugebauer bedauert, dass das Personalvertretungsgesetz bei Verstößen keine Sanktionen vorsieht. "Ich fordere eine Novelle des Personalvertretungsgesetzes."



Darabos weist die Anschuldigungen zurück und überlegt rechtliche Schritte gegen Neugebauer. Die Verzögerungen bei der Bescheiderstellung hätten sich durch Ansuchen auf Akteneinsicht durch den General selbst ergeben. Er wolle aber jetzt den

Versetzungsbescheid so rasch wie möglich ausstellen.



Darauf will sich General Entacher aber nicht verlassen. Laut Gesetz müsste er seit Monaten einen schriftlichen Bescheid in den Händen halten. Den braucht er nämlich dringend, denn ohne Bescheid kann Entacher beim Verfassungsgerichtshof nicht klagen. Entachers Rechtsanwälte Martin Riedl und Peter Ringhofer haben aber schon am Tag nach der Abberufung einen Antrag auf Feststellungsbescheid erlassen. Auch diese Frist ist nun verstrichen. Jetzt kann Entacher zumindest die Berufungskommission im Bundeskanzleramt anrufen. Anwalt Ringhofer bestätigt dem KURIER, dass der General den Auftrag dafür bereits erteilt hat. Und dort ist mit einer Entscheidung innerhalb von drei Monaten zu rechnen.