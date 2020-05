Affäre-DSK: "Einvernehmlich, aber brutal"

Zurzeit laufen noch die Vorermittlungen; dann wird die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie ein Verfahren einleitet. Falls sie zu dem Schluss kommt, dass es sich um sexuelle Belästigung handelt, wäre die mutmaßliche Straftat schon verjährt. Im Fall einer Verurteilung wegen versuchter Vergewaltigung drohen dem 62-jährigen Strauss-Kahn 15 Jahre Haft. Er bezeichnete die Vorwürfe als "erfundene Geschichten" und klagte Tristane Banon wegen Verleumdung.



Dominique Strauss-Kahn ist in dritter Ehe mit Anne Sinclair, 62, verheiratet. Die aus reicher Familie stammende New Yorkerin hält ungeachtet der Vorwürfe, die in den USA gegen ihren Mann laut wurden, zu ihm. "Ich glaube keine Sekunde lang den Anschuldigungen, die gegen meinen Mann erhoben werden", versicherte sie schon im Mai.



Strauss-Kahn soll Mitte Mai ein Zimmermädchen überfallen und zum Oralsex gezwungen haben. Der Franzose kam in Haft und stand dann unter Hausarrest. Knapp sieben Wochen später kam er frei, weil das Zimmermädchen mehrfach gelogen haben soll.



Die aus Guinea stammende Frau hatte sich bei den Vernehmungen in Widersprüche verwickelt. Anhörung am 1. August Richter und Anklage betonten, dass der Fall nicht abgeschlossen sei. Das Verfahren gegen Dominique Strauss-Kahn verzögert sich aber. Die nächste Anhörung wurde verschoben; sie soll erst am 1. August stattfinden, weil beide Seiten mehr Zeit für ihre Ermittlungen brauchen.