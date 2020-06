Ärzte-Chef für Bonus-Zahlung an Gesunde

Gesundheitsexperte Ernest Pichlbauer ist vom SVA-Modell "begeistert". Warum? "Weil endlich einmal eine Kasse damit begonnen hat zu gestalten statt nur zu verwalten. Die SVA hatte die niedrigsten Werte bei den Vorsorgeuntersuchungen. Jetzt sind sie stark gestiegen. Das ist ein großer Erfolg – schade, dass der jetzt madig gemacht wird." Die Kritik von Gesundheitsminister Stöger teilt Pichlbauer nicht: "Das Bonus-System ist keine Krankensteuer. Es reduzieren sich die Selbstbehalte für jene, die ihre Gesundheitsziele erreichen; jene, die sie nicht erreichen, zahlen weiter wie bisher." Stögers Kritik sei "blöd". Sie sei parteipolitische Taktik: "Die ,schwarze" SVA hat einen Erfolg, und man ist ihr diesen neidig."

Die SVA ist die einzige Krankenkasse, die ein derartiges Bonus-Malus-System hat. Die Gebietskrankenkassen haben keinen Selbstbehalt. Sie denken auch nicht daran, einen einzuführen, der ein Bonus-Malus-System möglich machen würde. Der Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse, Ingrid Reischl, gefällt das SVA-Modell gar nicht: "Es könnte die medizinische Versorgung gerade für sozial schwache Gruppen verteuern."

Nur bei der Beamtenversicherung ( BVA) gibt es – wie bei der SVA – einen Selbstbehalt für Patienten. In der Chefetage der BVA sagt man nicht prinzipiell Nein zu einem Bonus-Malus-System. "Wir beobachten das Programm der SVA genau und schauen, was dabei herauskommt", erklärt BVA-Generaldirektor Gerhard Vogel dem KURIER. Derzeit setze man auf andere Akzente bei der Vorsorge: etwa Bewusstseinsbildung in Betrieben.