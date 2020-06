Ägypten dreht Israel den Gashahn zu

Auch wenn die Einstellung der ägyptischen Gaslieferungen an Israel offiziell als Handelsdisput zwischen zwei Firmen läuft, sorgen die Unstimmigkeiten für wachsende politische Bedenken. Ägyptens staatliche Gasgesellschaft EGAS hatte der i­sraelisch-ägyptischen Gasfirma EMG am Sonntag den Lieferstopp mitgeteilt. Doch diese Lieferungen sind im Friedensvertrag zwischen beiden Staaten garantiert. Ein Friede, der von den politischen Umwälzungen in Ägypten immer stärker überschattet wird. Vierzehn Mal wurde seit Ausbruch der Unruhen in Ägypten Ende 2010 die Gasleitung nach Israel auf der Sinai-Halbinsel von A­ttentätern gesprengt – wodurch die Lieferungen ohnehin fast ständig unterbrochen waren. EMG forderte daher in einem internationalen Schiedsverfahren umgerechnet 6 Milliarden Euro Entschädigung. Das wurde jetzt als offizieller Grund für die völlige Einstellung aller Lieferungen genannt. In einer ersten Reaktion am Sonntag sprach Israels Finanzminister Juval Steinitz noch von einer politischen Gefahr: „Ein gefährlicher Präzedenzfall, der die Friedensatmosphäre mit Ägypten belastet.“

Kurz darauf betonten die Experten seines Ministeriums aber, dass die Aufkündigung ein Vorgang zwischen den zerstrittenen Firmen sei und keinesfalls ein Schritt der ägyptischen Übergangsregierung.