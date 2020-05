Abschied von der großen Kriegsmacht USA

Nach Hause geht es in diesen Tagen für Zehntausende US-Soldaten: Die Truppen aus dem Irak sind heimgekehrt, der Abzug aus Afghanistan kommt ins Rollen. Nach Hause aber soll es demnächst auch für Tausende GIs gehen, die in Deutschland, Italien und Belgien stationiert sind. Das sieht die neue US-Verteidigungsstrategie vor, die US-Präsident Barack Obama am Donnerstag gemeinsam mit Pentagon-Chef Leon Panetta präsentierte. Sie hat vor allem ein Ziel: sparen, sparen, sparen.

Und dafür ist man offensichtlich auch bereit, Grundlinien der US-Verteidigungspolitik neu zu ziehen. So will man in Zukunft auf die sogenannte "Zwei-Kriege-Strategie" verzichten. In ihrer heutigen Fassung von George Bush senior nach dem Ende des Ersten Golfkriegs formuliert, soll sie die Fähigkeit der US-Streitkräfte garantieren, auf zwei Schauplätzen gleichzeitig Kriege führen zu können. Gerade in den letzten Jahren war sie besonders gefragt: Die Kriege im Irak und in Afghanistan haben das US-Militär tatsächlich bis zur absoluten Auslastung gefordert.