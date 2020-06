Abschied von Bergsteiger Göschl

Im Schaukasten gegenüber der Wallfahrtskirche in Ardning in der Ober­steiermark hängt eine Parte: Sie zeigt blitzblauen Himmel über dem Broad Peek und einen Bergsteiger. Der Text ist ist deutlich: Gerfried Göschl, Extrembergsteiger, wird für immer am Hidden Peak bleiben.

Seit einem Monat gilt der Steirer offiziell als vermisst: Gemeinsam mit Cedric Hählen aus der Schweiz und Nisar Hussain aus Pakistan versuchte er, den 8080 Meter hohen Hidden Peak im Karakorum im Winter zu begehen. Doch am 9. März kam die letzte Nachricht, mehrmalige Suchflüge blieben ergebnislos.

Hählens Familie hat bereits klargestellt, keine Bergung zu versuchen. "Cedric hat immer gesagt: Wenn mir etwas am Berg passieren sollte, dann lasst mich in meinen geliebten Bergen. Wir werden seinen Wunsch respektieren", schreiben seine Angehörigen auf ihrer Homepage.

Am Dienstag will sich auch Göschls Familie "nun in aller Würde von unserem geliebten Gerfried verabschieden". Seine Frau Heike bittet in Ardning zum Gedenkgottesdienst, auch wenn bisher keine sterblichen Überreste gefunden werden konnten. "Es ist wichtig, trotzdem einen Schlussstrich zu ziehen", sagt Günther Unterberger, langjähriger Freund und Bergsteigerkollege des 39-jährigen Steirers. "Wir haben alle gehofft, dass er es irgendwie geschafft hat. Aber irgendwann musst du realistisch sein und sagen, jetzt musst du dich verabschieden."