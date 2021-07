Abbas in Wien: "Haben keine andere Wahl"

Verhandlungen sind meine erste, zweite und dritte Wahl. Wir haben gar keine andere, mein lieber Herr." Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas war am Donnerstag bei seinem Kurzbesuch in Wien sichtlich bemüht, jede Verantwortung für den Stillstand im Nahost-Friedensprozess von sich zu weisen.



In den vergangenen Wochen erlebte der 76-Jährige eine politische Berg- und Talfahrt: Sein Antrag auf Aufnahme Palästinas in die UNO wurde zu Hause bejubelt, hat sich aber am Widerstand der USA im Weltsicherheitsrat festgefahren.



Die Aufnahme Palästinas in die UNESCO war ein Etappenerfolg - doch der Preis ist hoch: Israel hält seither die palästinensischen Steuern und Zölle zurück, eine Million Angestellte der Autonomiebehörde werden im Dezember kein Geld sehen. Und diese Finanzblockade könnte zur Dauereinrichtung werden, sollte Abbas - wie angestrebt - mit der Hamas eine Einheitsregierung bilden. Immerhin verweigern die Islamisten weiter die Anerkennung Israels.



All das versuchte Präsident Abbas in Wien zurechtzurücken: Sein UN-Vorstoß stehe nicht im Widerspruch zu Gesprächen. Auf Grundlage des Plans des Nahost-Quartetts ( USA, Russland, EU, UNO) würde er jederzeit mit Israel verhandeln. Dazu müsste aber die Grenze von 1967 außer Streit gestellt und der Siedlungsbau in den besetzten Gebieten gestoppt werden. Derzeit sei Israel stur, aber zunehmend isoliert.