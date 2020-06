77 Studiengänge für Iranerinnen gesperrt

In einer Zeit, in der weibliche Studenten im Iran ihre männlichen Kollegen in Zahl und zum Teil auch in Leistung übertreffen, haben 36 Hochschulen des islamischen Gottesstaates beschlossen, 77 Studienfächer nur noch für Männer anzubieten. Frauen sollen diese Fächer ab kommendem Semester nicht mehr inskribieren können.

Die offizielle Begründung: Auf dem Arbeitsmarkt herrsche eine zu geringe Nachfrage nach Arbeitskräften, die meisten Absolventinnen blieben arbeitslos. Zudem haben die geistlichen Führer noch eine andere Sorge: Für sie liegt der Grund an zurückgehenden Heirats- und Geburtenzahlen an der steigenden Bildung der Iranerinnen, schreibt der britische Telegraph. Das wolle man unterbinden.

Zu den Fächern, die in den 36 Hochschulen für Frauen gesperrt werden sollen, gehören nukleare Physik, Archäologie, Betriebswirtschaft und Wirtschaftsingenieurwesen. „Manche Fächer sind nicht so passend für die weibliche Natur", zitiert das iranische Nachrichtenportal Rooz Online einen Beamten des Unterrichtsministeriums in Teheran. Der Wissenschaftsminister beschwichtigt: 90 Prozent der Studiengänge seien auch nach den Beschränkungen noch für beide Geschlechter offen, sagte Kamran Daneshjoo.