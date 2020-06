15-Jährige entführt und vergewaltigt

Eine junge Grazerin musste ein unvorstellbares Martyrium ertragen: Die 15-Jährige wurde Mittwochabend von einem Mann entführt, mit einer Waffe bedroht und mehrmals missbraucht.

Zehn Stunden lang befand sich die Schülerin in der Gewalt des Deutschen, der seit mehreren Jahren in Graz lebt. Die Jugendliche hatte mit Erlaubnis ihrer Mutter auf ein Inserat reagiert, das der 44-jährige Verdächtige auf einer Internet-Plattform geschaltet hatte. Demnach suchte er einen Babysitter.

Die beiden machten sich einen Treffpunkt aus: Endhaltestelle Krenngasse, 20.30 Uhr. Die Schülerin ging alleine zu dem Termin, stand jedoch mit ihrer Mutter regelmäßig in SMS-Kontakt. Als der abriss, rief die Frau am Mobiltelefon ihrer Tochter an und erreichte nur den ihr unbekannten Mann. Im Hintergrund, so sagte die Frau der Polizei, habe sie ihr Kind weinen gehört. Dann habe der Mann aufgelegt, das Telefon abgeschaltet.

Erst Donnerstag gegen sechs Uhr tauchte die Schülerin wieder auf: verletzt, verwirrt und vergewaltigt.