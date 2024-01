Trotz Kriegen: Warum ist Erdöl so billig?

Ukraine-Krieg, Gaza-Konflikt, Huthi-Rebellen, die Raketen auf Schiffe im Roten Meer schießen. Man könnte glauben, dass sich derartige Krisen auch auf die Weltmärkte auswirken. Aber wenn man auf die Energiemärkte und da genauer auf den Ölpreis schaut, erlebt man eine Überraschung. Der Erdölpreis ist so niedrig wie schon lange nicht, und er könnte noch lange Zeit so niedrig bleiben. Doch was sind die Gründe dafür, warum kriselt es deswegen schon in der OPEC und was passiert mit dem russischen Erdöl angesichts der westlichen Sanktionen. Das beantwortet uns heute unser Energieexperte Martin Meyrath aus dem Wirtschaftsressort des KURIER