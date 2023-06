China: Klima-Vorreiter oder Klima-Sünder?

Bei allen Diskussionen über den Klimaschutz und unsere Verantwortung dabei kommt die Frage: Und was ist mit China? Tatsächlich ist das Riesenreich der Mitte klare Nummer 1 bei den jährlichen Treibhausgas-Emissionen. Doch die Chinesen haben einen Plan Richtung Null-Emissionen 2060, und ihre bisherigen Pläne, etwa beim Ausbau der Erneuerbaren, auch erfolgreich umgesetzt. Es geht also um mehr als nur die hunderten Kohlekraftwerke, die in China jedes Jahr gebaut werden.

Das und mehr besprechen Bernhard "Klima-Berni" Gaul und Moderatorin Clara Sautner in der aktuellen Episode des neuen Klima-Podcasts des KURIER.