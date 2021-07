Vadlau/Ogar nur noch mit theoretischer Medaillenchance

Die als große Segelhoffnungsträger angetretenen Seglerinnen Lara Vadlau/Jolanta Ogar haben vor dem Medal Race am Mittwoch in Rio de Janeiro nur noch eine mathematische Chance auf eine Medaille. Sie rutschten am Dienstag in der 470er-Klasse durch die Wettfahrtränge 17, 6 und 14 vom dritten auf den achten Gesamtrang zurück.