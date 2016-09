Gesperrter Lochte strebt Olympia-Start 2020 in Tokio an

Er werde seine Fehler nicht wiederholen. Er habe noch viel vor im Schwimmsport und wolle "definitiv nach Tokio", kündigte der 32-Jährige an. Der US-Schwimmverband hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass Lochte bis Ende 2017 suspendiert und von Wettkämpfen ausgeschlossen wird. Er hatte am Rande der Olympischen Sommerspiele in Rio behauptet, zusammen mit drei Teamkollegen ausgeraubt worden zu sein. Bilder von Überwachungskameras belegten, dass er gelogen hatte.

Bei US-Talkmasterin Ellen DeGeneres gab sich der Schwimmer geläutert. Er habe nach den Vorfällen überlegt, sich für den Rest seines Lebens vor der Öffentlichkeit zu verstecken, sagte Lochte. Gespräche mit Freunden, seiner Familie und Teamkollege Michael Phelps hätten ihn dazu ermutigt, seine Karriere fortzusetzen.

Während seiner Sperre betätigt sich Lochte nun erst einmal auf anderem Wege sportlich - der Schwimmer ist Teilnehmer bei der aktuellen Staffel der Promi-Tanzshow "Dancing with the Stars".