Bogenschützin Baldauff in K.o.-Phase ausgeschieden

Österreichs Bogenschützin Laurence Baldauff ist am Mittwoch in der K.o.-Phase der olympischen Spiele in Rio de Janeiro ausgeschieden. Die 41-jährige gewann im Duell mit der Inderin Bombayla Devi Laishram zwar den ersten Satz, verlor aber die nächsten drei recht klar. Am Ende hieß es 6:2 für Laishram, für Baldauff war damit in der Runde der letzten 64 Endstation.