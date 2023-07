Zwickts mi – gecancelt

Es war die Hymne der Jungen in den 1970-ern, rauf und runter gespielt: „Die Jugend hat ka Ideal, kan Sinn für wahre Werte“, sang ein junger Austropopper mit brachialer Ironie, „den jungen Leuten geht’s zu gut, sie kennen keine Härte“.

Das ist heute so aktuell wie damals. Heute ist die Generation, die work und life zugunsten von schönem Leben balancen und weniger arbeiten will, die unmögliche. Damals waren’s die Langhaarigen in der Hängematte. Und weiter im Text: „So reden de, de nur in Orsch kräuln, Schmiergeld nehmen, packeln tan, nach an Skandal dann pensioniert wern, kurz: a echtes Vorbild san ...“.

Hie und da wird der Ambros-Hit noch auf Ö3 gespielt. Nur das Wort, wohin gekrochen wird, ist fast 50 Jahre später akustisch unverständlich gemacht: „de nur in Ouia kräuln“ oder so! Unkulturell gecancelt? Kulturelle Abneigung? Ridiculous correctness?

Zwickts mi – normal ist das nicht.

