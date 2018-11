Club der jungen Witwen: "Es ist gut, dass es ein 'Uns' gibt"

Angebote für Trauernde

Die Kontaktstelle Trauer der Caritas bietet Beratung und Begleitung für trauernde Menschen. Bei der Initiative Rainbows finden Kinder und Jugendliche, die vom Tod eines Nahestehenden betroffen sind, Unterstützung. Das Rote Kreuz stellt in den Bundesländern Angebote zur Trauerbegleitung bereit. Akuthilfe in psychiatrischen Krisen können Betroffene beim Sozialpsychiatrischen Notdienst unter 01 31330 in Anspruch nehmen. Auch an die Telefonseelsorge kann man sich täglich und 24 Stunden lang unter der Nummer 142 wenden.