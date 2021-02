Wieso der Ziehweg Skikinder so fasziniert

Aber Kinder haben eben einen besseren Blick für die zauberhaften Details in der Welt, also sehen sie auch in Ziehwegen mehr: Zum Beispiel die kleinen Spuren, die hangaufwärts vom Ziehweg in den Wald führen und zu Miniabenteuern laden. Oder die unregelmäßigen und rückenunfreundlichen Schanzen, die sich auf diesen Wegen bilden. Und die möglichen Abkürzer bei den typischen 180-Grad-Kurven. Nicht zuletzt wissen Kinder die Zweitbestimmung der Ziehwege zu schätzen: die Rodelbahnnutzung.

Das Lachtal

Das Lachtal im steirischen Bezirk Murau liegt selbst vor den Massen versteckt und ist auch eine Art Mini-Abenteuer, man kann sagen: Das Lachtal ist der Ziehweg unter den ernst zu nehmenden Skigebieten.