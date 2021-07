Wiener Covid-Labor macht Millionen-Umsatz mit Tests

„Wir haben eine Lawine an Labors in Italien gekauft, sodass wir jetzt 350 Standorte mit 2.000 Mitarbeitern haben. Wir machen heuer rund 400 Millionen Euro Umsatz“, sagt Michael Havel. „Wie wir im September vergangenes Jahres gesehen haben, dass es einen enormen Bedarf an Covid-Testungen gibt, haben wir uns entschlossen, nach Österreich zurückzukommen. Wir haben an einer Ausschreibung der Bundesbeschaffungsgesellschaft teilgenommen und als Bestbieter gewonnen.“ So habe Lifebrain in sechs Wochen das größte Covid-Test-Labor des Landes aufgebaut. „An den stärksten Tagen haben wir 130.000 bis 140.000 Alles-Gurgel-Tests“, sagt Havel. Pro Test kassiert Lifebrain von der Stadt Wien fünf Euro. Das macht einen Tagesumsatz von 650.000 bis 700.000 Euro. Pro Monat sind das 19,5 bis 21 Millionen Euro Umsatz. Das Labor läuft 24 Stunden sieben Tage die Woche.