Wie, Was, Wo, Wann? Die Anleitung für die Wahl

Am Sonntag, den 11. Oktober um 17 Uhr heißt es "Wahlschluss“.

Schon ab 16 Uhr werden im ORF die ZiB-Moderatoren Tarek Leitner und Nadja Bernhard durch die Wahl-Sendung führen, auch im Privat-TV wird über die Wien-Wahl berichtet. Die erste Trendprognose auf Basis von Wahltagsbefragungen von rund 4.000 Wienerinnen und Wienern gibt es dann ab 17 Uhr, um zirka 18 Uhr wird die erste Hochrechnung erwartet.

Die Urnenwahl-Resultate der Gemeinderatswahl sollten ab 18.30 Uhr eintreffen, das Endergebnis (ohne Briefwahl) liegt üblicherweise um 20 Uhr vor. Erst danach – ab zirka 21 Uhr – werden die Ergebnisse der Bezirksvertretungswahlen (ebenfalls noch ohne Briefwahl) veröffentlicht.

Das Prozedere klingt bekannt – und dennoch wird der Wahltag so ganz anders verlaufen als gewohnt: Gewählt wird unter Corona-Bedingungen – siehe rechts –, ein aussagekräftiges Ergebnis wird es wegen des hohen Anteils an Briefwählern am Abend nicht geben.