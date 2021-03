Wie ein Schwarz-Weiß-Bildchen das Reisen ermöglichen soll

Aktuell wird auf EU-Ebene ausgehandelt, welche Informationen in dem QR-Code erfasst sein sollen. Österreich macht sich unter anderem dafür stark, dass neben der Impfung auch die Charge, aus der das Vakzin stammt, hinterlegt wird. Sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass eine Charge fehlerhaft und darum nicht wirksam ist, könne hier eingegriffen werden.

Was die Datenbasis betrifft, ist Österreich hier gut aufgestellt. So wird ein Großteil der Corona-Tests schon jetzt digital erfasst. Die Daten zu Impfungen werden im zentralen Impfregister gespeichert, die Daten zu Genesenen im Epidemiologischen Meldesystem.

Ob der Grüne Pass noch im April ausgerollt werden kann, ist unter Experten zumindest umstritten.

Denn es gibt sowohl noch medizinische als auch rechtliche Fragen, die europaweit gelöst werden müssten.

Medizinisch gilt es zu klären, ob Genese und Geimpfte gleichgestellt werden können – diesbezüglich gibt es unter Virologen unterschiedliche Auffassungen, weil die Datenlage zu den Mutationen noch nicht ausreichend dicht ist.

Eine der juristisch schwierigsten Probleme ist die Haftung. Ein theoretisches Beispiel: Ein Geimpfter steckt sich mit einer neuen Covid-Mutation an, reist per QR-Code ins Ausland und sorgt dort in einem Lokal, der Oper, etc. für einen Cluster, bei dem Menschen zu Schaden kommen. Wer haftet in solchen Fällen? Der Herkunftsstaat? Das Zielland?

Der Green Pass ist bei der Impfung streng genommen ein Medizinprodukt. Und deshalb müssen, so warnen Experten, solche Haftungsfragen beantwortet werden.

Am Montag beraten auf Einladung Österreichs 13 EU-Tourismusministerinnen über die Voraussetzungen, die der Grüne Pass für den Tourismus erfüllen muss.