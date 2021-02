Wie der Zahlenkrieg um die Südafrika-Variante entstanden ist

Von der AGES geht anschließend die Fall-Bestätigung an das Land. Und wird dann dort als nachgewiesener Fall einer südafrikanischen Virusmutation behandelt.

Ein dem KURIER vorliegender Bundesländer-Mutationen-Report der AGES vom Montag – also nach dem Zahlenstreit vom Wochenende – weist für die ersten fünf Kalenderwochen 163 sequenzierte und somit bestätigte B.1.351-Fälle auf.

Nicht öffentlicher Bericht

Die AGES will diesen Bericht, in dem es auch um die Verbreitung der britischen Mutation in Österreich geht, nicht kommentieren, da er „nicht öffentlich“ sei. Das Land Tirol hatte am Wochenende von 165 bestätigten Südafrika-Variationen und 230 Verdachtsfällen – also in Summe 395 – gesprochen.