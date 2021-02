„Wie das türkise Kartenhaus zusammenstürzt...“

Für FPÖ-Abgeordneten Christian Hafenecker gibt es in der Causa „keine andere Option“ als Blümels Rücktritt. Sollte dieser nicht erfolgen, sieht Hafenecker Bundeskanzler Sebastian Kurz in der Pflicht: „Kurz muss wissen, was zu tun ist, und den Finanzminister entlassen.“

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz forderte gar ein Machtwort von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Auch Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger meinte, „das geht sich nicht mehr aus – Gernot Blümel muss zurücktreten“.

Unabhängiges Gericht

Der grüne Koalitionspartner der ÖVP schloss sich den Rücktrittsforderungen vorerst nicht an, aber: „Minister Blümel muss unverzüglich alles dazu beitragen, um die Vorwürfe zu klären“, erklärte die grüne Klubchefin Sigrid Maurer in einem mahnenden Statement.

Sie erinnerte auch daran, dass die Hausdurchsuchung „nach Bewilligung durch ein unabhängiges Gericht“ durchgeführt worden sei.