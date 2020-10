Not-To-do-Liste für Hundehalter

Nichts kann den Beagle aus der Ruhe bringen. Fast nichts. Es ist ja leider kein Zufall, dass genau diese Rasse herhalten muss, wenn es darum geht, duldsame Laborhunde zu quälen.

Meine Freundin sagt gern: „Daria ist ein Buddha.“ Und da ist was Wahres dran. Aber auch Darias Buddha-Natur stößt an ihre Grenzen. Wie viele Frauen, wird auch sie mit dem Alter kompromissloser. Und sie wird deutlich, wenn ihr etwas gegen den Strich geht. Ich muss lachen, wenn ich beobachte, dass meine kleine Allesfresserin auch nicht mehr bereit ist, alles zu schlucken. Also erstellte ich gemeinsam mit Daria eine Not-To-do-Liste: die Top-3-Auflistung, was ich unterlassen/unterbinden soll, um meinen Hund milde zu stimmen.