Warum kaum ein Mann den Namen seiner Frau annimmt

Das Image des "entmachteten Mannes" erzeuge laut Wiesböck einen großen sozialen Druck, insbesondere in bildungsfernen Milieus. Für Männer mit höherer Bildung würde es eine geringere Rolle spielen, ob die Frau den Namen annimmt oder nicht. Auch ein Stadt-Land-Gefälle lasse sich feststellen; dahingehend, dass Frauen in städtischen Gebieten ihren Namen eher behalten oder einen Doppelnamen wählen.

Philipp jedenfalls hält nichts davon, als Mann auf dem eigenen Namen zu bestehen. "Wir leben in einer modernen Gesellschaft und man sollte langsam beginnen, mit verstaubten Traditionen aufzuräumen." Allzu viel Bedeutung will er dem Namen sowieso nicht beimessen: "In einer glücklichen Beziehung gibt es so viel Wichtigeres als ein paar Buchstaben hinter dem Vornamen."