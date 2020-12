Vor Weihnachten: Es könnte knapp werden mit dem Friseurtermin

Das Umsatzminus in seiner Branche liegt laut Eder bei rund zehn Prozent in jedem Monat, in dem geöffnet war. Inklusive der Zeit der Lockdowns wären es rund 25 Prozent. Dieser Umsatz sei, ähnlich wie in der Gastro, unwiederbringbar. Die staatlichen Hilfen würden das jedoch gut abfedern, so Eder. Er hofft daher, dass die Friseurbranche von einer Pleitewelle verschont bleibt. Dennoch gab es erste Konkurse – etwa jenen der Kette Klier, die alle Filialen schließt.

Das dauerhafte Umsatzminus von zehn Prozent könnte darauf zurückzuführen sein, dass ein Teil der Kundschaft auf den Pfusch ausgewichen ist. Dieser Verdacht liegt natürlich nahe – beweisen könne man das aber so gut wie nicht, sagt Eder.