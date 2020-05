Volksnähe und Social Distancing: Ein Ding der Unmöglichkeit

Kurz’ erste Station auf der Bundesländertour war am Mittwoch das Kleinwalsertal. Man erreicht den Vorarlberger Ort nur über Deutschland. 150 bis 200 Personen aus der Bevölkerung gingen am Mittwochabend zum „Kanzlerschauen“ auf die Straße. Die geltenden Abstandsregeln waren schnell vergessen, und bald darauf machten Fotos und Videos von Kurz in einer fähnchenschwingenden Menschenmenge die Runde.

Die Opposition tobt

Mehr hat es nicht gebraucht. „Gleiches Recht für alle“, tönte es allenthalben in Richtung Kanzler. „Wo bleibt die Polizei mit den harten Strafen?“ fragten die Neos und kündigten Anzeigen an. Später ruderten die Pinken zurück: Sie wollten doch nicht Dutzende Kleinwalsertaler mit Strafen überziehen.

Aber die Kuh war aus dem Stall, die Aufregung nicht mehr einzufangen. In den sozialen Medien wurde geätzt – „The world in Vorarlberg is too small für Babyelefanten“.

Die FPÖ griff zum Holzhammer und warf dem Kanzler vor, Menschenleben zu gefährden. Die SPÖ monierte, für Kurz müssten die gleichen Regeln gelten wie für alle anderen Österreicher auch.