Vier tolle Reiseziele für Foodies

– Kopenhagen ist eine der beliebtesten Destinationen. In der dänischen Hauptstadt findet man die experimentierfreudigsten Köche und mehr Michelin-Sterne als in jeder anderen skandinavischen Stadt. Ob Torten in der Konditorei La Glace, frittierte Scholle mit kross gebratenen Kapern im Cap Horn oder die kreative Küche im Relæ, wo sich Ex-„Noma“-Sternekoch Christian F. Puglisi seinen Traum erfüllte.