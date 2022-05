Vertrauenskrise: Justizministerin muss Baustellen bearbeiten

Für oder gegen die WKStA sein – die Spaltung in diese beiden Lager machen die Justiz derzeit zu einer Baustelle. Was aber steckt tatsächlich hinter dem Justizstreit, in den allen voran der suspendierte Sektionschef Christian Pilnacek und Johann Fuchs, Leiter der Oberstaatsanwaltschaft, auf der einen Seite sowie WKStA-Leiterin Ilse-Maria Vrabl-Sanda auf der anderen Seite verwickelt sind?

Es geht um mehr als persönliche Ressentiments zwischen einzelnen Personen. Es handelt sich vielmehr um einen juristischen Glaubenskonflikt, welcher Ermittlungsstil künftig praktiziert werden soll – vor allem von der WKStA.

Pilnacek, Fuchs, aber auch Persönlichkeiten wie der ehemalige OGH-Präsident Eckart Ratz sehen im Ermittlungsstil der WKStA ein Problem und argumentieren das damit, dass die Oberstaatsanwälte der WKStA auch ermitteln wollen.