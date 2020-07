Verschärfte Kontrollen: Attest oder Quarantäne

Die Kontrollen werden sich in weiterer Folge nicht nur auf die Grenzen beschränken, kündigt Hesztera an. So sind etwa Schwerpunktkontrollen im Hinterland geplant, im Zuge derer mehrere Fahrzeuge auf Parkplätze umgeleitet und dort in Kooperation von Polizei und Gesundheitsbehörde kontrolliert werden sollen. Ebenso werde die Präsenz in Zügen erhöht.

Wie personalintensiv diese Einsätze sind, zeigt sich gerade in Kärnten, wo die Bezirkshauptmannschaften aktuell nicht nur mit Maskenkontrollen in den Tourismus-Hotspots beschäftigt sind, sondern nun auch noch verstärkt Gesundheitschecks durchzuführen haben. Deswegen ist dort ein Assistenzeinsatz des Bundesheeres in Planung. Derzeit sind Soldaten in Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, der Steiermark und Salzburg im „Covid-19-Einsatz“. Ab nächster Woche dann wohl auch in Kärnten. So könne man die von der Regierung geforderte Verdichtung der Kontrollen umsetzen, hieß es auf KURIER-Anfrage.