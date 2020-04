USA: Corona trifft Schwarze schlimmer als Weiße

Trumps Experten-Duo, die Mediziner Anthony Fauci und Deborah Birx, kündigten im Laufe dieser Woche landesweite Analysen an, um die Corona-Betroffenheit nach Rassen und Ethnien genauer beurteilen zu können. Aber vor allem Fauci ließ schon jetzt keinen Zweifel daran, dass soziale Ungleichheit und strukturelle Benachteiligung, die letztlich auf Rassismus und Sklavenzeit zurückgehen, überall in Amerika die wichtigsten Faktoren sein werden, um die Diskrepanz zwischen Schwarzen und Weißen zu erklären.

Hauptlast auf Schwarzen

Zwei Facetten: Zu einer Zeit, in der die Regierung der Nation weitgehend Homeoffice auferlegt und Ausgehverbote angeordnet hat, sind es vorzugsweise Schwarze, die im Arbeitsheer an vorderster Front stehen, um etwa die Service-Industrie (Lebensmittel-Fabriken, Supermärkte, Versandhandel) und öffentliche Dienstleistungen (Müllabfuhr etc.) aufrechtzuerhalten. Entsprechend höher ist bei ihnen das Risiko, sich zu infizieren. Einmal erkrankt, haben es Schwarze nach Angaben von Bürgerrechtsorganisationen mangels Krankenversicherung und finanzieller Rücklagen schwerer, sich in das ohnehin an der Kapazitätsgrenze arbeitende Gesundheitssystem zu integrieren.

Der Präsident steht unter Druck. Sollten am Ende der Krise Schwarze im Verhältnis die größten Opferzahlen verzeichnen und die größten Lasten zu tragen haben, könnte ihm eine wichtige Wählergruppe wegbrechen.