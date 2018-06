Eminem zeigt kein Verständnis für verschreckte Konzert-Fans

Ganz schön provokant dieser Mann. Vor rund einer Woche hatte US-Rapper Eminem (45) beim „Bonnaroo“-Festival in Manchester (Tennessee) so manchen Fan in Angst und Schrecken versetzt.

Schussgeräusche zu "Kill You"

Während seines Songs "Kill You" waren plötzlich laute Knallgeräusche zu hören, zig Fans warfen sich in Panik auf den Boden, weil sie die Schüsse für echt hielten. "Entgegen fehlerhafter Berichte habe der Musiker keine Schüsse imitieren wollen", so Eminems Sprecherin.