US-Polizisten erschießen weißen Antifa-Aktivisten

Die Kleinstadt Lacey im US-Bundesstaat Washington, Donnerstag 18.45 Uhr Ortszeit. Chad Smith, 29, sieht laut New York Times einen weißen Mann offenbar mit einer Waffe in der Hand. Dann fallen Schüsse, abgefeuert von Polizisten, die Michael Forest Reinoehl, 48, festnehmen wollten. Der Mann sinkt zu Boden. Er ist tot – und er war der mutmaßliche Schütze, der bei den Anti-Rassismus-Protesten in Portland im benachbarten Bundesstaat Oregon einen rechtsextremen Weißen erschossen hatte.