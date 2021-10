Syrischer Stasi-General: Staatsanwalt ermittelt gegen Ex-BVT-Chefs

Der israelische Geheimdienst Mossad und die Operation "White Milk"

Im November 2018 dringt das Bundeskriminalamt in eine Wohnung in Wien-Ottakring ein. Diese soll als Unterschlupf für einen mutmaßlichen Folter-General aus Syrien gedient haben. Was die Kriminalisten nicht wissen: Der General ist Teil einer Geheimdienstoperation des israelischen Mossad mit dem österreichischen Verfassungsschutz (BVT). Damit diese nicht auffliegt, wurde die Wohnung kurz zuvor fluchtartig verlassen.

Khaled H., General der Staatssicherheit, war in Syrien eine große Nummer. Unter seinen Augen sollen Gefangene misshandelt und es soll auf Demonstranten geschossen worden sein. Er bestreitet jedes Wissen von solchen Gräueltaten. Warum er für Israel so wichtig ist, ist bis heute nicht restlos geklärt.

Indes versuchte der Mossad zunächst, Khaled H. in Frankreich zu verstecken, doch dort spielte die Ausländerbehörde nicht mit. Also wurde der General mit dem Auto 2016 von Paris über Salzburg und Wien nach Traiskirchen gebracht, wo der Verfassungsschutz offensichtlich Asyl für den General erschlichen hat. Die Operation wurde „White Milk“ genannt. Darüber, wer im BVT was genau wusste, gehen die Schilderungen auseinander. Eine derart heikle Operation, ohne das Wissen von zumindest Teilen der BVT-Spitze durchzuführen, das bezweifeln Insider und Experten.